Олег Волошин: «Новый архизлодей»: молодой, умный и без скандалов. Американские «леваки» обрели нового героя

В общем в лице Вэнса американские «леваки» обрели нового архизлодея. Причем более опасного. Он в два раза моложе Трампа; его биография свободна от скандалов; он пролетарского происхождения, но с блестящим образованием и глубоким интеллектом.
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