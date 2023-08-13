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Пау Газоль – Кобе Брайанту: «Больше всего на свете я хотел бы, чтобы ты и Джиджи сегодня были с нами. Без тебя, брат, меня бы здесь не было»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Пау Газоль отдал должное своему бывшему партнеру по команде Кобе Брайанту во время церемонии введения в Зал славы.

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