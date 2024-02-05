Китайский электрокар опередил Audi, BMW и Mercedes в зимнем тесте

Норвежская автомобильная федерация (NAF) подвела итоги «крупнейших в мире испытаний электромобилей». В сравнительном тесте при температурах от -11°С до +4°С участвовали 23 «батарейных» автомобиля, однако и по абсолютному запасу хода (522 километра), и по отклонению фактических результатов от заявленных (-33 километра) лучшим стал китайский седан HiPhi Z.