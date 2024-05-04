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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие сводного отряда разминирования ВС РФ провели занятие по тактической медицине для школьников г. Мариуполя

Военнослужащие сводного отряда разминирования ВС РФ провели занятие по тактической медицине для школьников г. Мариуполя

Занятие, а особенно их практическая часть, в ходе которой отрабатывались практические действия в нестандартных ситуациях, вызвало у школьников большой интерес.

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