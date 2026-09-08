В Екатеринбурге «Тулица» уступила «Локомотиву» в матче Кубка легенд

После вчерашней победы над казанским «Динамо-Ак Барс» со счетом 3:2, «Тулица» уступила калининградскому «Локомотиву» со счетом 1:3.
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