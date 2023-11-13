В ХАМАС готовы отпустить 100 заложников при прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников из израильского списка при прекращении огня для определения местонахождения 50 из них, заявил член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.
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