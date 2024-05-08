Автокемпер Volkswagen California перешел в поколение T7

Автокемпер Volkswagen California перешел в поколение T7Модель California появилась в производственной программе марки Volkswagen еще в 1988 году, причем машины поколений T3 (сделано 22 тысячи штук) и T4 (39 тысяч) изготавливала сторонняя компания Westfalia на своей фабрике.