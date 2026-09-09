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Царьград

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Евраев сообщил о новых поставках бензина в Ярославскую область

Евраев сообщил о новых поставках бензина в Ярославскую область

В Ярославской области начнутся дополнительные поставки бензина для устранения дефицита. Губернатор Михаил Евраев сообщил о перебоях в Ярославле и Рыбинске, вызванных ситуацией на заправках соседних регионов, и отметил необходимость поддержания стабильной работы сетевых АЗС.

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