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Боец Артист: артиллерия ВСУ отступает на краснолиманском направлении

Боец Артист: артиллерия ВСУ отступает на краснолиманском направлении

Артиллерийские подразделения ВСУ отступают, оставляя свою пехоту на передовых позициях без поддержки огнем на краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости артиллерист из мотострелкового добровольческого полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии с позывным Артист.

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