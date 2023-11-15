Экс-супруг Яны Рудковской Виктор Батурин получил шесть лет колонии и отказался от условно-досрочного освобождения

Виктора Батурина, который является братом вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России Елены Батуриной, а также бывшим мужем продюсера Яны Рудковской, приговорили к шести годам заключения в колонии.
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