Акция "Антифейк" в Херсонской области обучила СМИ-грамотности

В Херсонской области прошла акция "Антифейк" перед выборами в Госдуму. Жителям раздавали буклеты о медиаграмотности, организованной Молодёжной комиссией и активистами, с целью предотвратить информационные провокации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ZS Ищенко: Демократы...
- ФА Самую жуткую прав...
- Бескрестнов: Росс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым