smi.today

4 388 подписчиков

Херш: большинство стран мира поддержали спецоперацию Россию на Украине

Херш: большинство стран мира поддержали спецоперацию Россию на Украине

Большая часть населения мира поддерживает спецоперацию России на Украине. Об этом американский журналист Сеймур Херш заявил в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя на YouTube.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх