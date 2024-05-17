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67 человек стали жертвами удара стихии на Суматре

67 человек стали жертвами удара стихии на Суматре

Индонезийские власти заявили о росте числа погибших в результате наводнений и оползней на Суматре. По последним данным, число жертв удара стихии составило 67 человек, еще 20 все еще числятся пропавшими без вести.

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