Поражение Захаряна, пять голов «Ювентуса», вынос «Марселя». Обзор дня в Лиге Европы

Португальская сказка продолжается — клуб из второй лиги стартовал в еврокубке с победы! Второй игровой день 1-го тура общего этапа Лиги Европы получился куда веселее первого.
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