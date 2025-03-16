Новости внутренней и внешней политики в России

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стимулирует мировое сообщество к возможной третьей мировой войне, при этом пытаясь обвинить президента Российской Федерации Владимира Путина в провокациях на международной арене.