Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стимулирует мировое сообщество к возможной третьей мировой войне, при этом пытаясь обвинить президента Российской Федерации Владимира Путина в провокациях на международной арене.
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