Театр абсурда
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Театр абсурда

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Хохлы запутались в прогнозах

Хохлы запутались в прогнозах

Украинские боевики поделились с изданием «Фокус» своими прогнозами на 2025 год. ВСУшники сетуют, что перспектив нет, однако выводов не делают и на полном серьезе рассуждают о том, как они могли бы ускорить победу.

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