Инсайдер раскрыл, каким мог стать отменённый шутер Respawn про мандалорца — игр...

Инсайдер раскрыл, каким мог стать отменённый шутер Respawn про мандалорца — игра нравилась всем, кроме Electronic ArtsИнсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для Insider Gaming поделился новыми подробностями отменённого на днях Electronic Arts шутера студии Respawn Entertainment о мандалорском охотнике за головами из «Звёздных войн».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)