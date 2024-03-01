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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер раскрыл, каким мог стать отменённый шутер Respawn про мандалорца — игр...

Инсайдер раскрыл, каким мог стать отменённый шутер Respawn про мандалорца — игр...

Инсайдер раскрыл, каким мог стать отменённый шутер Respawn про мандалорца — игра нравилась всем, кроме Electronic ArtsИнсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для Insider Gaming поделился новыми подробностями отменённого на днях Electronic Arts шутера студии Respawn Entertainment о мандалорском охотнике за головами из «Звёздных войн».

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