Инсайдер раскрыл, каким мог стать отменённый шутер Respawn про мандалорца — игр...

Инсайдер раскрыл, каким мог стать отменённый шутер Respawn про мандалорца — игра нравилась всем, кроме Electronic ArtsИнсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для Insider Gaming поделился новыми подробностями отменённого на днях Electronic Arts шутера студии Respawn Entertainment о мандалорском охотнике за головами из «Звёздных войн».