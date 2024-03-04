В какой фазе конфликта мы сегодня находимся?

Андрей Stan Договорняк? ))) Он будет, но на условиях России... И Путин уже обрисовал некие его контуры... а) Он открыто сказал, что западная часть укропии Россию не интересует... б) Россия однозначно получит всю Новороссию и левый берег Днепра... в) центральная часть Украины? Лично я думаю, что она будет под жестким протекторатом России... Именно по этому его и стараются не сильно долбить... ))) Возможно и Лукашенко что то там урвет по северу Украины... Но западные Илиты особенно тупы...Они "вернут" свои "исконные" земли: Закарпатье, Буковина и Галичину... ))) Но это изначально были дотационными регионами... СССР старательно их "вытаскивал" из ямы дерьма... Не помогло... Тут как и "предательство" ЦК УССР и прохохляцое руководство в Москве... И исторические "обстоятельства", существенно повлиявшие на формирование психологии плебса... ))) Но тем не менее, запад "вернув" свои земли только ухудшит свое экономическое положение... ))) Как говорится, жадность фраера сгубила... ))) Вот европейский фраер и получит сполна... )))

Аудрюс Большой драки не избежать, да она уже идет... С кем сегодня, воюют наши мужики на территории 404? Надо наконец-то сказать самим себе, что нет ни каких вооруженных сил Украины! От слова совсем... До 2023 года еще что-то было от ВСУ, а на сегодня ни чего не осталось... Помните как в пословице о девочке, которую кто ужинает, тот ее и танцует? Так и тут! На сегодня РФ воюет с ЧВК НАТО, можно по другому - украинские легионеры НАТО! Армию полностью финансирует, вооружает, одевает, кормит..... НАТО! Значит это вооружённое формирование ни какого отношения к Украине просто не имеет! И мало ли где они воюют! Французский иностранный легион в Африке воевал, ну и что? От этого он африканским не стал...