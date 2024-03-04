ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Божко ОИ
    В Сибирь? Серьезно? )))) В качестве кого? У нас тут зон не больше. чем в других местах )))Пленные ВСУшники:...
  • Александр Рожков
    Наша власть об этом подумала. За нее не волнуйтесь. Она еще 20 лет назад зачистила нарождавшееся русское сопротивлени...Реальная дружба н...
  • Юрий Селиванов
    У россии (её народа) есть только два друга: Российская армия и военно морской Флот. Не делай добра не получишь зла. Э...С таким другом и ...

В какой фазе конфликта мы сегодня находимся?

В какой фазе конфликта мы сегодня находимся?

КВАДРАТУРА  КРУГА Сдается мне, джентльмены, что все эти участившиеся «утечки», угрозы, обещания ввести куда-то какие-то силы, кого-то «нейтрализовать» и так далее – всё это подготовка к какому-то большому торгу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Stan
Договорняк? ))) Он будет, но на условиях России... И Путин уже обрисовал некие его контуры... а) Он открыто сказал, что западная часть укропии Россию не интересует... б) Россия однозначно получит всю Новороссию и левый берег Днепра... в) центральная часть Украины? Лично я думаю, что она будет под жестким протекторатом России... Именно по этому его и стараются не сильно долбить... ))) Возможно и Лукашенко что то там урвет по северу Украины... Но западные Илиты особенно тупы...Они &quot;вернут&quot; свои &quot;исконные&quot; земли: Закарпатье, Буковина и Галичину... ))) Но это изначально были дотационными регионами... СССР старательно их &quot;вытаскивал&quot; из ямы дерьма... Не помогло... Тут как и &quot;предательство&quot; ЦК УССР и прохохляцое руководство в Москве... И исторические &quot;обстоятельства&quot;, существенно повлиявшие на формирование психологии плебса... ))) Но тем не менее, запад &quot;вернув&quot; свои земли только ухудшит свое экономическое положение... )))         Как говорится, жадность фраера сгубила... ))) Вот европейский фраер и получит сполна... )))
Ответить
12 час.
Аудрюс
Большой драки не избежать, да она уже идет... С кем сегодня, воюют наши мужики на территории 404? Надо наконец-то сказать самим себе, что нет ни каких вооруженных сил Украины! От слова совсем...  До  2023 года еще что-то было от ВСУ, а на сегодня ни чего не осталось... Помните как в пословице о девочке, которую кто ужинает, тот ее и танцует? Так и тут! На сегодня РФ воюет с ЧВК НАТО, можно по другому - украинские легионеры НАТО!  Армию полностью финансирует, вооружает, одевает, кормит..... НАТО! Значит это вооружённое формирование ни какого отношения к Украине просто не имеет! И мало ли где они воюют! Французский иностранный легион в Африке воевал, ну и что? От этого он африканским не стал...
Ответить
9 час.
vagas Karlito
Похоже на правду ибо мы  инфой владеем урезанной! Сдается мне что  Минск -2 когда так    мощно пихали им,-  они будут вспоминать со  слюной до колен! А всего делов было согласиться! Но  хохлы не были бы хохлами если бы согласились!)) так что все   идет правильно! украинство быть не должно ибо оно может в будущем привести планету  к катастрофе! Если сохранится!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх