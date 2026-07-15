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Евгений Плющенко, Регина Тодоренко, Ираклий Пирцхалава и другие звезды посетили первый Radio Monte Carlo Padel Cup

Евгений Плющенко, Регина Тодоренко, Ираклий Пирцхалава и другие звезды посетили первый Radio Monte Carlo Padel Cup

11 июля в жилом комплексе «Внуково Кантри Клуб» состоялся первый турнир Radio Monte Carlo Padel Cup, объединивший профессиональных и начинающих игроков, звезд спорта и шоу-бизнеса, а также поклонников активного образа жизни.

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