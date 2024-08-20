Самозанятые таксисты попросили изменить для них требования

Чем недовольны самозанятые таксисты и могут ли в правительстве к ним прислушаться?Объединение самозанятых России обратилось с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, с тем чтобы разделить требования к самозанятым перевозчикам и таксопаркам, пишет РБК.