Самозанятые таксисты попросили изменить для них требования

Чем недовольны самозанятые таксисты и могут ли в правительстве к ним прислушаться?Объединение самозанятых России обратилось с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, с тем чтобы разделить требования к самозанятым перевозчикам и таксопаркам, пишет РБК.
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