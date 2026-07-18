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Ванная без швов, силикона и плесени: почему душевые капсулы вытесняют привычные кабины и ванны

Ванная без швов, силикона и плесени: почему душевые капсулы вытесняют привычные кабины и ванны

Душевая капсула — это новый тренд в дизайне ванной, заменяющий душевую кабину. В отличие от традиционных душевых, капсулы изготавливаются как единая модульная конструкция, с бесшовным стеклом, встроенным освещением и гидромассажными форсунками.

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