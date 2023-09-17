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Фернандо Алонсо: «Квалификация с одной попыткой – единственный способ борьбы с трафиком. Нынешний формат устарел»

Пилот «Астон Мартин» полагает, что проблемы с трафиком, возникающие в Сингапуре и на других городских трассах, можно устранить, представив каждому спортсмену возможность проехать один круг без помех.

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