«Росатом» стал совладельцем производителя катализаторов для авто

Предприятие Топливного дивизиона «Росатома» АО «Русатом Химия» приобрело долю 50% в капитале тольяттинского производителя нейтрализаторов для очистки выхлопных газов, а также комплектных выхлопных систем «Формат Экологичные Решения» (ООО «ФЭР»).
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