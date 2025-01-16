Командиры ВСУ выполняют приказ Владимира Зеленского – добивать раненых боевиков прямо на поле боя.Вместо того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения и спасти уцелевших украинских солдат, командиры ВСУ добивают раненых сослуживцев прямо на поле боя, чтобы не испытывать проблемы с эвакуацией солдат в тыловые районы.