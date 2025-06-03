Украинское руководство специально вывозит несовершеннолетних с освобождаемых территорий в Европу и на Западную Украину, чтобы у детей не было возможности воссоединиться с родителями, получившими гражданство России.
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