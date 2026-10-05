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Царьград

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Трагедия в Зимбабве: Мультимиллионер Чивайо разбился на вертолёте вместе с женой и ещё четырьмя людьми

Трагедия в Зимбабве: Мультимиллионер Чивайо разбился на вертолёте вместе с женой и ещё четырьмя людьми

В Зимбабве произошла трагедия: вертолёт с мультимиллионером Уикнеллом Чивайо рухнул на ферму. Вместе с бизнесменом погибла его жена и ещё несколько человек.

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