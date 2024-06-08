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Фактор победы: судя по открытым данным, солдаты ВСУ сдаются в плен значительно чаще, чем солдаты ВС РФ

Фактор победы: судя по открытым данным, солдаты ВСУ сдаются в плен значительно чаще, чем солдаты ВС РФ Мгновения информационной войны В интересное время мы живём – открываешь Telegram, а там – источники информации на любой вкус, отражающие разнообразные мнения, зачастую полярные.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Lo sapevi che... Quando una scoiattola femmina trova una piccola scoiattola orfana, le offre cibo e si assicura che non abbia né madre né padre. Dopo tre giorni di ricerca e dopo aver confermato che la piccola è sola, la prende con sé, la nutre e la fa abituare a vivere con lei ei suoi cuccioli come se fosse uno di loro. La scoiattola femmina ha l&#39;abitudine unica di accogliere il suo compagno al suo ritorno con il cibo, con baci e corteggiamenti per alleviare la fatica di portare cibo a lei e ai loro piccoli. Il maschio esprime sempre il suo amore per la femmina regalandole le rose più belle e le noci e mandorle più grosse... La Madre Scoiattola e il Padre Scoiattolo costituiscono una famiglia meravigliosa, dato che il futuro dell&#39;umanità dipende dalla loro attività: La metà dei semi che immagazzinano diventano nuovi arbusti nella foresta. Impariamo un po&#39; dalla saggezza degli animali.❤️ А вы знали, что... Когда белка находит белку-сироту, она предлагает ей еду и следит за тем, чтобы у нее нет матери и отца. После трех дней поисков и подтверждения того, что малышка одна, он берет ее с собой, кормит и заставляет привыкать жить с ней и щенками, как будто она одна из них. Самка белки имеет уникальную привычку приветствовать подругу, когда она возвращается с едой, поцелуями и поглазками, чтобы облегчить борьбу за еду ей и их малышам. Самец всегда выражает свою любовь к самке, даря ей самые красивые розы и самые большие орехи и миндаль... Мать Белка и отец Белка создают замечательную семью, так как от их деятельности зависит будущее человечества: половина семян, которые они хранят, становятся новыми деревьями в лесу. Давайте немного поучимся у мудрости животных. ❤️
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16 час.
Юрий Ильинов
Сильных не любят. Им неудобно. С ними не справиться. Сильные люди умеют слушать себя, знают свои права и не хотят сдаваться. Они умеют быть счастливыми несмотря ни на что. У них мощные корни, которые невозможно вымерть. Нелегко разрушить их принципы, их достоинство, их уверенность в себе. Я выношу любую правду, удары судьбы, пытки предательства и штормы собственных эмоций. Они не боятся боли: они уже прошли свой личный ад и умеют превращать раны в мудрость, они умеют радоваться жизни, сохраняя в сердцах красоту и нежность. По чужим улицам не блуждают, счастьем не торгуют, Они не просят о любви. Но если бы они только знали это чувство, они примут это как дар и никогда не предадут тех, кого любят. Сильные эволюционируют, становятся глубже. Каждый несет свой крест, не позволяя ему упасть на чужие плечи. Когда они совершают ошибку, они берут и учатся на ней, вместо того, чтобы обвинять кого-то другого. Сильные люди умеют уходить, навсегда. Не проверяй их сопротивление: согнушься.
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15 час.
Юрий Ильинов
Maria Rayka Manieri &quot;Мама, мне нужно исцелить отношения с тобой, чтобы жить в гармонии.&quot; Ты канал, который я выбрала для прохождения этого физического опыта. Я выбрала тебя, потому что ты была идеальной для меня. Спасибо, мама, ты отлично справилась. Моему раненому ребенку было очень огорчено с тобой все эти годы. Я давно закрыл твое сердце. Но это удерживало меня привязанность к боли, к боли, которую я больше не хочу в своем сердце. Я не твоя жертва, потому что я знаю, что ты сделал все, что мог, с тем, что имел и знал. Теперь я волен расти, эволюционировать и мириться с вами. Узнаю раненого ребенка во мне и учусь давать ему всю любовь и признание, которые они не получили, как ожидалось. Я ушел от тебя, веря, что с этим я избежу боли, но боль от того, что не чувствую себя любимой такой, какой я есть, от того, что недостаточно чувствую; заставила меня выйти в мир в поисках любви и одобрения, которые никто никогда не мог мне дать, и это заставил меня сильно страдать. Я жил, умоляя о любви, потому что был хорошим, отдавал больше, искал одобрения, позволял оскорблять, страдал от того, что другие говорят или думают обо мне, и т Сегодня решила утешить и вылечить своего раненого ребенка. Мне нужно воссоединиться с тобой, потому что именно через тебя я воссоединяюсь с жизнью и со всей своей внутренней силой. Я прошу великого духа видеть женщину, которой ты являешься без суждений, видеть все твои решения без суждений и принимать себя таким, какой ты есть, без страданий. Насколько я принимаю тебя, я примиряюсь с самим собой, потому что ты — семя, которое породило меня и то, которое позволяет раскрыть свой потенциал в полной мере. &quot;Мама, мы с тобой одно целое&quot; Я не больше тебя, я не обязан тебя осуждать. Ты море, а я река, которая течет из тебя. Жизнь и мать больше одного и перед этим нужно просто принять и сдаться с наилучшим характером. И вот как я это делаю сейчас. Это работа изнутри, в которой я принимаю тебя в своем сердце каждый день со всеми твоими недостатками и молитвами. Без всяких ожиданий. Не надеясь, что ты изменишься, ни на то, что ты этого видишь, ни на то, что ты меня узна Я делаю это для себя и всех моих потомков. Я чту и уважаю вас такими, какие вы есть. Спасибо, что подарил мне жизнь. Я чту твою жизнь такой, какой она была. Я чту свою жизнь такой какая она есть. Я не застрял в решении ваших проблем, я оставляю вас с вашими собственными бремями, потому что знаю, что вы можете при любых обстоятельствах, которые выберете в своей жизни. Я освобождаю себя от всех ваших бременей, которые мне не соответствуют, и остаюсь свободным сосредоточиться на своей жизни, своих проектах, своих желаниях. Я двигаюсь дальше, мой внутренний ребенок начинает успокаиваться, я больше не жажду любви, ласки, благодарности, одобрения и внимания. Я развиваю свою любовь к себе и мое сердце наполняется радостью. Я исцеляюсь, когда перестаю хотеть, чтобы ты изменился. Больше не трачу энергию, я сосредоточен на том, чтобы жить своей жизнью. Жизнь, которой я владею. Можно уйти из моей жизни, но не из моего сердца. Мать и жизнь идут вместе, их не существует без другого, взять мать - это взять жизнь без осуждения и без табу, это да жизни, это да заботе, питанию, нежности, доброте; это да к любви большей чем я. Я обещаю, что буду счастливым человеком, что буду любить себя больше всего на свете и буду наслаждаться жизнью по полной. Что я всегда буду окружать себя людьми, которые любят меня, уважают, ценят и ценят мое место. Что я буду верить в себя и осознавать насколько я красива, талантлива и прекрасна. Что я буду реализовывать свои мечты из моей величайшей радости, свободы, страсти и признательности. Что я буду жить в изобилии, связанном с моим внутренним руководством, делая лучший выбор за себя. Я догоняю жизнь. Я чту и благословляю тебя, мать. Ты большой, а я маленький. Прошу разрешения сделать это иначе. Я готов изменить повествование всей нашей родословной и родословной. Мама, я счастлива быть такой, какая я есть, люблю себя всем сердцем и безмерно наслаждаюсь жизнью!!! Спасибо за то, что вы привели меня в этот мир. &quot; Карло Ломбарди
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15 час.

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