Фактор победы: судя по открытым данным, солдаты ВСУ сдаются в плен значительно чаще, чем солдаты ВС РФ

Юрий Ильинов

Maria Rayka Manieri "Мама, мне нужно исцелить отношения с тобой, чтобы жить в гармонии." Ты канал, который я выбрала для прохождения этого физического опыта. Я выбрала тебя, потому что ты была идеальной для меня. Спасибо, мама, ты отлично справилась. Моему раненому ребенку было очень огорчено с тобой все эти годы. Я давно закрыл твое сердце. Но это удерживало меня привязанность к боли, к боли, которую я больше не хочу в своем сердце. Я не твоя жертва, потому что я знаю, что ты сделал все, что мог, с тем, что имел и знал. Теперь я волен расти, эволюционировать и мириться с вами. Узнаю раненого ребенка во мне и учусь давать ему всю любовь и признание, которые они не получили, как ожидалось. Я ушел от тебя, веря, что с этим я избежу боли, но боль от того, что не чувствую себя любимой такой, какой я есть, от того, что недостаточно чувствую; заставила меня выйти в мир в поисках любви и одобрения, которые никто никогда не мог мне дать, и это заставил меня сильно страдать. Я жил, умоляя о любви, потому что был хорошим, отдавал больше, искал одобрения, позволял оскорблять, страдал от того, что другие говорят или думают обо мне, и т Сегодня решила утешить и вылечить своего раненого ребенка. Мне нужно воссоединиться с тобой, потому что именно через тебя я воссоединяюсь с жизнью и со всей своей внутренней силой. Я прошу великого духа видеть женщину, которой ты являешься без суждений, видеть все твои решения без суждений и принимать себя таким, какой ты есть, без страданий. Насколько я принимаю тебя, я примиряюсь с самим собой, потому что ты — семя, которое породило меня и то, которое позволяет раскрыть свой потенциал в полной мере. "Мама, мы с тобой одно целое" Я не больше тебя, я не обязан тебя осуждать. Ты море, а я река, которая течет из тебя. Жизнь и мать больше одного и перед этим нужно просто принять и сдаться с наилучшим характером. И вот как я это делаю сейчас. Это работа изнутри, в которой я принимаю тебя в своем сердце каждый день со всеми твоими недостатками и молитвами. Без всяких ожиданий. Не надеясь, что ты изменишься, ни на то, что ты этого видишь, ни на то, что ты меня узна Я делаю это для себя и всех моих потомков. Я чту и уважаю вас такими, какие вы есть. Спасибо, что подарил мне жизнь. Я чту твою жизнь такой, какой она была. Я чту свою жизнь такой какая она есть. Я не застрял в решении ваших проблем, я оставляю вас с вашими собственными бремями, потому что знаю, что вы можете при любых обстоятельствах, которые выберете в своей жизни. Я освобождаю себя от всех ваших бременей, которые мне не соответствуют, и остаюсь свободным сосредоточиться на своей жизни, своих проектах, своих желаниях. Я двигаюсь дальше, мой внутренний ребенок начинает успокаиваться, я больше не жажду любви, ласки, благодарности, одобрения и внимания. Я развиваю свою любовь к себе и мое сердце наполняется радостью. Я исцеляюсь, когда перестаю хотеть, чтобы ты изменился. Больше не трачу энергию, я сосредоточен на том, чтобы жить своей жизнью. Жизнь, которой я владею. Можно уйти из моей жизни, но не из моего сердца. Мать и жизнь идут вместе, их не существует без другого, взять мать - это взять жизнь без осуждения и без табу, это да жизни, это да заботе, питанию, нежности, доброте; это да к любви большей чем я. Я обещаю, что буду счастливым человеком, что буду любить себя больше всего на свете и буду наслаждаться жизнью по полной. Что я всегда буду окружать себя людьми, которые любят меня, уважают, ценят и ценят мое место. Что я буду верить в себя и осознавать насколько я красива, талантлива и прекрасна. Что я буду реализовывать свои мечты из моей величайшей радости, свободы, страсти и признательности. Что я буду жить в изобилии, связанном с моим внутренним руководством, делая лучший выбор за себя. Я догоняю жизнь. Я чту и благословляю тебя, мать. Ты большой, а я маленький. Прошу разрешения сделать это иначе. Я готов изменить повествование всей нашей родословной и родословной. Мама, я счастлива быть такой, какая я есть, люблю себя всем сердцем и безмерно наслаждаюсь жизнью!!! Спасибо за то, что вы привели меня в этот мир. " Карло Ломбарди