Фактор победы: судя по открытым данным, солдаты ВСУ сдаются в плен значительно чаще, чем солдаты ВС РФ Мгновения информационной войны В интересное время мы живём – открываешь Telegram, а там – источники информации на любой вкус, отражающие разнообразные мнения, зачастую полярные.
Фактор победы: судя по открытым данным, солдаты ВСУ сдаются в плен значительно чаще, чем солдаты ВС РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Lo sapevi che... Quando una scoiattola femmina trova una piccola scoiattola orfana, le offre cibo e si assicura che non abbia né madre né padre. Dopo tre giorni di ricerca e dopo aver confermato che la piccola è sola, la prende con sé, la nutre e la fa abituare a vivere con lei ei suoi cuccioli come se fosse uno di loro. La scoiattola femmina ha l'abitudine unica di accogliere il suo compagno al suo ritorno con il cibo, con baci e corteggiamenti per alleviare la fatica di portare cibo a lei e ai loro piccoli. Il maschio esprime sempre il suo amore per la femmina regalandole le rose più belle e le noci e mandorle più grosse... La Madre Scoiattola e il Padre Scoiattolo costituiscono una famiglia meravigliosa, dato che il futuro dell'umanità dipende dalla loro attività: La metà dei semi che immagazzinano diventano nuovi arbusti nella foresta. Impariamo un po' dalla saggezza degli animali.❤️ А вы знали, что... Когда белка находит белку-сироту, она предлагает ей еду и следит за тем, чтобы у нее нет матери и отца. После трех дней поисков и подтверждения того, что малышка одна, он берет ее с собой, кормит и заставляет привыкать жить с ней и щенками, как будто она одна из них. Самка белки имеет уникальную привычку приветствовать подругу, когда она возвращается с едой, поцелуями и поглазками, чтобы облегчить борьбу за еду ей и их малышам. Самец всегда выражает свою любовь к самке, даря ей самые красивые розы и самые большие орехи и миндаль... Мать Белка и отец Белка создают замечательную семью, так как от их деятельности зависит будущее человечества: половина семян, которые они хранят, становятся новыми деревьями в лесу. Давайте немного поучимся у мудрости животных. ❤️
Ответить
16 час.
Юрий Ильинов
Сильных не любят. Им неудобно. С ними не справиться. Сильные люди умеют слушать себя, знают свои права и не хотят сдаваться. Они умеют быть счастливыми несмотря ни на что. У них мощные корни, которые невозможно вымерть. Нелегко разрушить их принципы, их достоинство, их уверенность в себе. Я выношу любую правду, удары судьбы, пытки предательства и штормы собственных эмоций. Они не боятся боли: они уже прошли свой личный ад и умеют превращать раны в мудрость, они умеют радоваться жизни, сохраняя в сердцах красоту и нежность. По чужим улицам не блуждают, счастьем не торгуют, Они не просят о любви. Но если бы они только знали это чувство, они примут это как дар и никогда не предадут тех, кого любят. Сильные эволюционируют, становятся глубже. Каждый несет свой крест, не позволяя ему упасть на чужие плечи. Когда они совершают ошибку, они берут и учатся на ней, вместо того, чтобы обвинять кого-то другого. Сильные люди умеют уходить, навсегда. Не проверяй их сопротивление: согнушься.
Ответить
15 час.
Юрий Ильинов
Maria Rayka Manieri "Мама, мне нужно исцелить отношения с тобой, чтобы жить в гармонии." Ты канал, который я выбрала для прохождения этого физического опыта. Я выбрала тебя, потому что ты была идеальной для меня. Спасибо, мама, ты отлично справилась. Моему раненому ребенку было очень огорчено с тобой все эти годы. Я давно закрыл твое сердце. Но это удерживало меня привязанность к боли, к боли, которую я больше не хочу в своем сердце. Я не твоя жертва, потому что я знаю, что ты сделал все, что мог, с тем, что имел и знал. Теперь я волен расти, эволюционировать и мириться с вами. Узнаю раненого ребенка во мне и учусь давать ему всю любовь и признание, которые они не получили, как ожидалось. Я ушел от тебя, веря, что с этим я избежу боли, но боль от того, что не чувствую себя любимой такой, какой я есть, от того, что недостаточно чувствую; заставила меня выйти в мир в поисках любви и одобрения, которые никто никогда не мог мне дать, и это заставил меня сильно страдать. Я жил, умоляя о любви, потому что был хорошим, отдавал больше, искал одобрения, позволял оскорблять, страдал от того, что другие говорят или думают обо мне, и т Сегодня решила утешить и вылечить своего раненого ребенка. Мне нужно воссоединиться с тобой, потому что именно через тебя я воссоединяюсь с жизнью и со всей своей внутренней силой. Я прошу великого духа видеть женщину, которой ты являешься без суждений, видеть все твои решения без суждений и принимать себя таким, какой ты есть, без страданий. Насколько я принимаю тебя, я примиряюсь с самим собой, потому что ты — семя, которое породило меня и то, которое позволяет раскрыть свой потенциал в полной мере. "Мама, мы с тобой одно целое" Я не больше тебя, я не обязан тебя осуждать. Ты море, а я река, которая течет из тебя. Жизнь и мать больше одного и перед этим нужно просто принять и сдаться с наилучшим характером. И вот как я это делаю сейчас. Это работа изнутри, в которой я принимаю тебя в своем сердце каждый день со всеми твоими недостатками и молитвами. Без всяких ожиданий. Не надеясь, что ты изменишься, ни на то, что ты этого видишь, ни на то, что ты меня узна Я делаю это для себя и всех моих потомков. Я чту и уважаю вас такими, какие вы есть. Спасибо, что подарил мне жизнь. Я чту твою жизнь такой, какой она была. Я чту свою жизнь такой какая она есть. Я не застрял в решении ваших проблем, я оставляю вас с вашими собственными бремями, потому что знаю, что вы можете при любых обстоятельствах, которые выберете в своей жизни. Я освобождаю себя от всех ваших бременей, которые мне не соответствуют, и остаюсь свободным сосредоточиться на своей жизни, своих проектах, своих желаниях. Я двигаюсь дальше, мой внутренний ребенок начинает успокаиваться, я больше не жажду любви, ласки, благодарности, одобрения и внимания. Я развиваю свою любовь к себе и мое сердце наполняется радостью. Я исцеляюсь, когда перестаю хотеть, чтобы ты изменился. Больше не трачу энергию, я сосредоточен на том, чтобы жить своей жизнью. Жизнь, которой я владею. Можно уйти из моей жизни, но не из моего сердца. Мать и жизнь идут вместе, их не существует без другого, взять мать - это взять жизнь без осуждения и без табу, это да жизни, это да заботе, питанию, нежности, доброте; это да к любви большей чем я. Я обещаю, что буду счастливым человеком, что буду любить себя больше всего на свете и буду наслаждаться жизнью по полной. Что я всегда буду окружать себя людьми, которые любят меня, уважают, ценят и ценят мое место. Что я буду верить в себя и осознавать насколько я красива, талантлива и прекрасна. Что я буду реализовывать свои мечты из моей величайшей радости, свободы, страсти и признательности. Что я буду жить в изобилии, связанном с моим внутренним руководством, делая лучший выбор за себя. Я догоняю жизнь. Я чту и благословляю тебя, мать. Ты большой, а я маленький. Прошу разрешения сделать это иначе. Я готов изменить повествование всей нашей родословной и родословной. Мама, я счастлива быть такой, какая я есть, люблю себя всем сердцем и безмерно наслаждаюсь жизнью!!! Спасибо за то, что вы привели меня в этот мир. " Карло Ломбарди
Ответить
15 час.
Свежие комментарии