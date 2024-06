Фактор победы: судя по открытым данным, солдаты ВСУ сдаются в плен значительно чаще, чем солдаты ВС РФ

Юрий Ильинов

Lo sapevi che... Quando una scoiattola femmina trova una piccola scoiattola orfana, le offre cibo e si assicura che non abbia né madre né padre. Dopo tre giorni di ricerca e dopo aver confermato che la piccola è sola, la prende con sé, la nutre e la fa abituare a vivere con lei ei suoi cuccioli come se fosse uno di loro. La scoiattola femmina ha l'abitudine unica di accogliere il suo compagno al suo ritorno con il cibo, con baci e corteggiamenti per alleviare la fatica di portare cibo a lei e ai loro piccoli. Il maschio esprime sempre il suo amore per la femmina regalandole le rose più belle e le noci e mandorle più grosse... La Madre Scoiattola e il Padre Scoiattolo costituiscono una famiglia meravigliosa, dato che il futuro dell'umanità dipende dalla loro attività: La metà dei semi che immagazzinano diventano nuovi arbusti nella foresta. Impariamo un po' dalla saggezza degli animali.❤️ А вы знали, что... Когда белка находит белку-сироту, она предлагает ей еду и следит за тем, чтобы у нее нет матери и отца. После трех дней поисков и подтверждения того, что малышка одна, он берет ее с собой, кормит и заставляет привыкать жить с ней и щенками, как будто она одна из них. Самка белки имеет уникальную привычку приветствовать подругу, когда она возвращается с едой, поцелуями и поглазками, чтобы облегчить борьбу за еду ей и их малышам. Самец всегда выражает свою любовь к самке, даря ей самые красивые розы и самые большие орехи и миндаль... Мать Белка и отец Белка создают замечательную семью, так как от их деятельности зависит будущее человечества: половина семян, которые они хранят, становятся новыми деревьями в лесу. Давайте немного поучимся у мудрости животных. ❤️