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Царьград

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Alaska Public Media: Женщина держала тело мужа в морозильнике 7 лет

Alaska Public Media: Женщина держала тело мужа в морозильнике 7 лет

Жительница Аляски, Шерил Макдональд-Паскан, хранила тело мужа в морозильнике с 2018 года, продолжая получать на его имя социальные выплаты.

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