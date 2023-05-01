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Прокуратура: вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Таубер задержана

Прокуратура: вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Таубер задержана

В прокуратуре Молдавии заявили о задержании вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер, которая подозревается в нарушении правил финансирования партии.

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