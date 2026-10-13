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Росгвардейцы задержали подозреваемую в мошенничестве в Ленинском округе

Росгвардейцы задержали подозреваемую в мошенничестве в Ленинском округе

В строительном гипермаркете в поселке Битца Ленинского округа задержали 42-летнюю жительницу Видного, подозреваемую в подмене штрихкодов.

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