8000 трупов — телам солдат ВСУ не хватает места в приграничных моргах: Карта специальной военной операции на Украине на 14 ноября 2024 года Юлия СоколоваВ российских приграничных моргах накапливаются тела украинских солдат, брошенных на поле боя.