8000 трупов — телам солдат ВСУ не хватает места в приграничных моргах: Карта специальной военной операции на Украине на 14 ноября 2024 года Юлия СоколоваВ российских приграничных моргах накапливаются тела украинских солдат, брошенных на поле боя.
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