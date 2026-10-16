Самарский областной суд оставил в силе решение о выплате компенсации пенсионерке, которая в январе 2025 года поскользнулась у дома №20 по улице Технической и сломала шейку бедра.
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