«Западу не хватает рычагов»: Пушков оценил риск конфликта НАТО с Турцией

Для НАТО недопустим риск крупного конфликта с Турцией из-за заявки на вступление в БРИКС в силу ключевого положения Анкары на Ближнем Востоке и контроля над проливами, Турция ценнее для НАТО, чем НАТО для Турции, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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