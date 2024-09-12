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«Западу не хватает рычагов»: Пушков оценил риск конфликта НАТО с Турцией

«Западу не хватает рычагов»: Пушков оценил риск конфликта НАТО с Турцией

Для НАТО недопустим риск крупного конфликта с Турцией из-за заявки на вступление в БРИКС в силу ключевого положения Анкары на Ближнем Востоке и контроля над проливами, Турция ценнее для НАТО, чем НАТО для Турции, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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