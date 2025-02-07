SHOT: Россиянка устроила аварию на правительственном авто в Индии Автомобиль адвоката Tata Indigo. Обложка © X / Inkquestnews ДТП с участием правительственного автомобиля произошло в индийском городе Райпур.
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