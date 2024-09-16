Робот пылесос не смогли отремонтировать в сервисном центре и отправили в утилизацию, но...

Робот-пылесос Kyvol Cybovac D2 пришел ко мне из сервисного центра. Починить его не смогли, разломали на куски и бросили в мешок для дальнейшей переработки, но по чистой случайности он оказался у меня в руках.
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