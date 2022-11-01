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«Бавария» первой выиграла все 6 матчей группы ЛЧ в двух сезонах подряд и трижды в истории

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, дважды подряд выиграв все матчи в группе. Мюнхенский клуб одержал шесть побед в этой ЛЧ в группе с «Интером», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень.

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