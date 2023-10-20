Режиссер "Проклятия монахини" снимет хоррор о свистке смерти

Режиссер фильма ужасов “Проклятие монахини” Корин Харди собирается снять новых хоррор о старшеклассниках “Whistle” (“Свисток” – перевод “Новости Кино”), который компания Black Bear будет продавать на предстоящем Американском кинорынке (AFM).
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