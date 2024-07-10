В Керчи местная жительница до смерти избила знакомого

За смертельное избиение мужчины жительница Керчи предстала перед судом.Зимой 2024 года пьяная крымчанка, находясь у себя дома, нанесла знакомому не менее пяти ударов руками и ещё не менее восьми ударов деревянным бруском в область жизненно важных органов.