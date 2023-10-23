Глава ВОЗ Гебрейесус попросил гуманитарный коридор для передачи лекарств в Газу

Гуманитарный коридор для гарантированной передачи нуждающимся в сектор Газа медикаментов, прибывших в Египет, попросил 23 октября глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х (бывшая Twitter).
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