National Post: в Канаде допустили отправку на Украину запрещенного оружия

Global Look Press/Roland Balik/Keystone Press Agency Правительство Канады добавляет в список запрещенного оружия еще 324 модели и планирует частично отправить его на Украину, заявил министр общественной безопасности страны Доминик Леблан.
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