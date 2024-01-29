Певец Сергей Минаев объяснил успех кабаре-дуэта «Академия»

Сергей Минаев рассказал о своем опыте работы в кинематографе. Он рассказал, что малоизвестная на тот момент группа, в которой он участвовал, получила предложение написать и исполнить музыку для одного из фильмов.
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