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Нутрициолог Воронцова рассказала о пользе и вреде варенья

Нутрициолог Воронцова рассказала о пользе и вреде варенья

Любимое многими с детства варенье может быть не только вкусным десертом, но и источником витаминов. Однако, по словам нутрициолога Ульяны Воронцовой, высокое содержание сахара и процесс термообработки могут снизить пользу ягод и фруктов.

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