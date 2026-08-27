Нутрициолог Воронцова рассказала о пользе и вреде варенья

Любимое многими с детства варенье может быть не только вкусным десертом, но и источником витаминов. Однако, по словам нутрициолога Ульяны Воронцовой, высокое содержание сахара и процесс термообработки могут снизить пользу ягод и фруктов.
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