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Сборная США взяла бронзу ЧМ-2021

На чемпионате мира в Латвии сборная США обыграла Германию (6:1) в матче за 3-е место ЧМ-2021. Голами в составе победителей отметились Кристиан Воланин, Конор Гарланд, Джек Друри, Джейсон Робертсон, Тревор Мур и Райан Донато.

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