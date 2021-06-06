Сборная США взяла бронзу ЧМ-2021

На чемпионате мира в Латвии сборная США обыграла Германию (6:1) в матче за 3-е место ЧМ-2021. Голами в составе победителей отметились Кристиан Воланин, Конор Гарланд, Джек Друри, Джейсон Робертсон, Тревор Мур и Райан Донато.
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