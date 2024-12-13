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Минобороны сменило командующего группировкой войск "Восток"

Командующим группировкой войск "Восток" назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев.Министерство обороны России сменило командующего группировкой войск "Восток": вместо генерал-лейтенанта Михаила Носулева этот пост теперь занимает генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

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