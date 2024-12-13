Минобороны сменило командующего группировкой войск "Восток"

Командующим группировкой войск "Восток" назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев.Министерство обороны России сменило командующего группировкой войск "Восток": вместо генерал-лейтенанта Михаила Носулева этот пост теперь занимает генерал-лейтенант Андрей Иванаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии