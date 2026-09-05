Зәйдә дүрт машина бәрелешкән, яшь хатын-кыз һәлак, бала һәм ир-ат имгәнгән

Зәй районында дүрт автомобиль катнашында авариядә 26 яшьлек кыз һәлак булган. Тагын ике кеше, шул исәптән җиде яшьлек бала, яраланган.
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