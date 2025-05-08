Первый парад Победы в РФ состоялся на главной площади Петропавловска-Камчатского

Парад в честь Дня Победы прошел на главной площади Петропавловска-Камчатского. Колонны парадных расчетов личного состава Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации проследовали торжественным маршем по площади Ленина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии