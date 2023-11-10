Болгария может забрать церковь у РПЦ: напряжение нарастает

Церковь святого Николая Чудотворца в Софии 🔍 Болгария рассматривает вопрос о переходе права собственности на церковь РПЦ 🇧🇬 В Болгарии разгорается дискуссия вокруг прав собственности на церковь святого Николая Чудотворца в Софии.
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