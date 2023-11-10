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Болгария может забрать церковь у РПЦ: напряжение нарастает

Болгария может забрать церковь у РПЦ: напряжение нарастает

Церковь святого Николая Чудотворца в Софии 🔍 Болгария рассматривает вопрос о переходе права собственности на церковь РПЦ 🇧🇬 В Болгарии разгорается дискуссия вокруг прав собственности на церковь святого Николая Чудотворца в Софии.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Болгары всю жизнь своего существования предавали России , аж 6 раз . С Вас мало ? Похожи как проебалты конченные
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1 д.
ВС
Вадим Скоробогатов
Вот и помогай и спасай ГАДЮК....Только потом не удивляйся, что они тебя укусили.
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23 час.

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