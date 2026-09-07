Iran Threatens South Korean Assets If Seoul Joins Hormuz Mission Via Middle East Eye Iranian academic Mohammad Marandi has warned that Tehran would consider South Korea an enemy and could strike its economic and military interests across the Persian Gulf if Seoul joins the US-led war on Iran.
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