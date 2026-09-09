Подростки напали на семью с ребёнком в Ленобласти: СК нашёл двоих, но есть нюанс

Подростки напали на семью с ребёнком в Ленобласти после замечания на детской площадке. СК нашёл двоих предполагаемых участников, но есть один нюанс.
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Ну что господа натолерастились уже? Прошлый раз мы от них в Россию сбежали ... Дальше куда побежим? На Марс?