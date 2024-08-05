WSJ: Израиль заявил о готовности отвечать на любой удар после убийства Хании

Власти Израиля заявили, что готовы защищаться и реагировать на любой ответный удар после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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